Toeristische sector Drenthe spint garen bij warme zomer Campings deden goede zaken deze zomer (foto: ANP/Remko de Waal)

Blije gezichten bij ondernemers in de toeristische sector in onze provincie. Zowel Nederlanders als buitenlanders hebben veel meer geld besteed in Drenthe de afgelopen hete zomer.

"We weten de precieze cijfers nog niet, maar door het uitzonderlijk lekkere weer kreeg de verblijfsrecreatiesector in Drenthe veel meer last minute boekingen, vertelt Yvonne Cornax van Marketing Drenthe. "Veel meer gasten die dachten 'we blijven nog een paar dagen langer'."



'Fantastische bezetting'

En er waren ook heel veel Nederlanders die besloten om met het warme weer niet naar Frankrijk of Italië te gaan, maar in eigen land te blijven. "We hebben een belrondje gedaan langs ondernemers en die waren allemaal uitzonderlijk positief. Vooral de campings en bungalowparken hadden een fantastische bezetting", zegt Cornax.



En ook het voorjaar was al goed. "We hebben cijfers tot eind mei. Dan zien we dat het beter was dan vorig jaar en dat we vooral veel buitenlandse bezoekers trokken."



Dagrecreatie

Voor de dagrecreatie was het af en toe bijna te heet. "Daar is het beeld wat wisselender", aldus Cornax. "Het Drents Museum speelde goed op de hitte in, door te zeggen 'bij ons is het koel', en Wildlands zorgde in Jungola voor een extra regenbui en legde ijsblokken in Nortica. Terwijl het Gevangenismuseum juist aangaf dat het bezoekersaantal in augustus beter was dan juli, omdat het in juli te warm was."