Demonstrant Joeri uit Assen schrikt van politie-ingrijpen bij actie tegen NAM

Demonstrant Joeri Westen uit Assen is flink geschrokken van het ingrijpen door de politie tijdens de zitblokkade bij het NAM-tankenpark in Farmsum. In het Groningse plaatsje voerden ruim 700 mensen actie tegen het beleid van de NAM. En hoewel de sfeer de gehele dag gemoedelijk was, greep de politie aan het eind van de avond met wapenstokken en pepperspray in.

Volgens RTV Noord werd de sfeer op een gegeven moment grimmig. Westen kan dat niet beamen. "Ik was toen weg. Ik had besloten om thuis te slapen en de dag erna weer naar Farmsum te gaan. Of ik nu thuis blijf? Nee, ik eet m'n ontbijt op en ga er dan weer naar toe." De bedoeling is dat de actievoerders twee dagen lang de toegang naar de NAM-locatie blokkeren.Volgens Westen was de sfeer gemoedelijk toen hij vertrok. Wel merkte hij dat de demonstranten meer en meer opschoven richting de hekken; iets wat tegen de afspraken met de politie was. Agenten vroegen demonstranten weg te gaan bij de omheining, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Agenten grepen vervolgens in. RTV Noord meldt dat er vijf demonstranten gewond raakten. De politie ontkent dat er gewonden zijn gevallen.Wie de demonstranten waren die de afspraken negeerden, weet Westen niet. "Een Duits meisje zei nog wel tegen mij: we zijn wel provocatief. Ja, dacht ik, maar dat was niet de afspraak." De protestbeweging wordt georganiseerd door Code Rood.Westen heeft gehoord dat de sfeer inmiddels weer goed is. "Er zijn mensen naar huis gegaan door wat er gebeurd is." Wel is hij geschrokken van wat hij bij thuiskomst op televisie zag. "De beelden waren vrij heftig. Ik denk dat de politie wel excessief geweld heeft gebruikt." Toch verwacht de demonstrant uit Assen geen heibel meer. "We hebben immers gisteren nog een spelletje frisbee samen met een agent gedaan."