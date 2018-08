Stelling: ik vertrouw blind op de slimme technologie van mijn auto

Veel moderne auto's zijn tegenwoordig uitgerust met zogenoemde rijhulpsystemen die het autorijden voor de automobilist veiliger moeten maken.

Voorbeelden zijn sensoren voor het inparkeren, cruisecontrol die zich aanpast aan de snelheid van de voorganger zodat je voldoende afstand houdt en rijstrookassistentie die een waarschuwing geeft als je van rijbaan wisselt.Maar wat blijkt uit onderzoek ? Auto's met dat soort systemen zijn niet minder vaak bij ongelukken betrokken dan auto's zonder die technologie. Wie geen veiligheidsvoorzieningen heeft, maakt per jaar 14 procent kans op schade, bij bestuurders met vier veiligheidssystemen in de auto is de kans op schade 23 procent. Volgens het onderzoek vertrouwen automobilisten te veel op de techniek.Hoe is dat voor jou? Vertrouw je in de auto vooral op je eigen ogen en oren, of ga je af op de hulpmiddelen van je auto?