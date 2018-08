Zuidoost-Drent doet vaker faalangstexamen

Inwoners van de Drentse zuidoosthoek vragen vaker een faalangstexamen aan om hun rijbewijs te halen dan de rest van Drenthe.

In Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn ligt het percentage aangevraagde faalangstexamens boven de 6 procent. In Coevorden is dat percentage met 6,4 het hoogst. In Aa en Hunze is het aantal faalangstexamens relatief het laagst. Daar was 2,7 procent van de examens gericht op een deelnemer met faalangst.In Borger-Odoorn is ook de grootste stijging van het aantal faalangstexamens te zien. Daar werden 52 procent meer speciale examens afgenomen. Ook in Assen en Westerveld steeg het aantal faalangstexamens. In andere Drentse gemeenten vroegen leerlingen juist minder vaak zo'n speciaal examen aan.Landelijk gezien valt het aantal faalangstexamens in Drenthe wel mee. Vooral in Noord-Brabant is het speciale examen populair. In de Brabantse gemeente Aalburg is ruim één op de vijf examens een faalangstexamen.Bij een faalangstexamen moeten automobilisten in spé aan dezelfde eisen voldoen als bij een gewoon examen, volgens het CBR. Het examen is dan ook niet makkelijker. Wel wordt bij het speciale examen rekening gehouden met de zenuwen van de leerling. Tijdens het examen mogen de potentiële automobilisten een time-out nemen als de spanning te hoog oploopt. Ook worden leerlingen begeleid door speciale examinatoren.