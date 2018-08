Cas Peters scoort transfer naar FC Volendam

VOETBAL - Cas Peters verruilt FC Emmen voor FC Volendam. De beide clubs zijn een transfer overeengekomen. De 25-jarige aanvaller zet vandaag zijn handtekening onder een meerjarig contract. Wel moet hij eerst nog door de medische keuring komen.

De meervoudig clubtopscorer was dit seizoen niet meer verzekerd van een basisplaats bij Emmen, waar hij nog tot volgend seizoen onder contract stond.Peters stond al een tijd in de belangstelling van clubs uit binnen- en buitenland. FC Volendam had gelijk al veel interesse in de aanvaller. Die club speelt dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Hoeveel de Volendammers moeten betalen voor Peters is niet bekend.Peters kwam eerder uit voor onder meer De Graafschap en het Portugese CD Nacional.