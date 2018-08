Deel dit artikel:













Corsowagens Eelde zitten elk jaar weer vernuftiger in elkaar Zo ziet de binnenkant van de praalwagen eruit bij corsowijk West-End (Foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe) De ogen en snor kunnen bewegen van deze groene cactus (Foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe)

Het is een trend van de laatste jaren: de praalwagens van corso's in Nederland zitten steeds ingewikkelder in elkaar. Bloemen alleen zijn al lang niet meer genoeg. Zo ook tijdens het bloemencorso in Eelde komende zaterdag.

Geschreven door Marjolein Knol

"We begonnen ooit met muziek op de wagens", zegt Dries Poelstra. Hij is al zo'n 25 jaar vrijwilliger bij de corsowijk Hooiweg-Zuid in Eelde en knutselt al jaren technische onderdelen op de wagen. Twee rechterhanden lijkt een belangrijke eigenschap te worden voor een vrijwilliger bij een bloemencorso. Er is meer nodig dan alleen een handige bloemenprikker om bijvoorbeeld de publieksprijs te winnen.



Bewegende ogen en snor

"We hadden ook eens een waterval op de wagen en hebben tegenwoordig bijna elk jaar wel een bewegend onderdeel. Maar ja, we zijn daar niet meer uniek mee", zegt Poelstra. "Dus we proberen dit jaar weer wat anders."



Achter Poelstra gaan twee ogen van een groene cactus heen en weer. Soms kijkt de cactus je recht aan en dan doet hij ook z'n snor even omhoog. "Voor ons zouden bloemen alleen wel voldoende zijn," zegt de vrijwilliger, "maar de toeschouwer wil meer en we moeten het publiek wel amuseren en gefocust houden."



Laserapparaten en een CO2-kanon

Met een bewegende snor en ogen doet de wijk Hooiweg-Zuid het nog rustig aan. Corsowijk West-End haalt dit jaar alles uit de kast, met hun wagen 'Mysteryland'. Zeker vier onderdelen op de wagen kunnen straks bewegen op de muziek, maar dat is lang niet alles.



"Je krijgt eerst een tekening van hoe het eruit moet komen te zien", zegt de 21-jarige Remco Steur. "En dan ga je brainstormen. Het begon met een paar lampen. Daarna kwamen laserapparaten, CO2-shooters, rookmachines. Alles erop en eraan." Er is ondertussen een groot aggregaat nodig om alles op de wagen van stroom te voorzien. "Anders redden we het niet", aldus Steur.



Trend

Jurylid Haijko Meijer herkent de trend om wagens ook technisch te verrijken. "In een ver verleden zag je ook wel dat er bijzondere dingen gebeurden, maar met de ontwikkeling van de techniek zien we het nu inderdaad steeds vaker. Ook zien we dat er soms meer mogelijk is als bepaalde bedrijven zich koppelen aan corsowijken."



Of technisch vernuft een praalwagen sneller een publieksprijs oplevert, is niet per definitie het geval volgens het jurylid. "Al kan het wel helpen", zegt Meijer. Toch worden de praalwagens volgens hem vooral technisch opgeleukt om het publiek te vermaken. "De wagens komen twee keer langsrijden en zijn vervolgens nog een hele dag te bezichtigen. Dan moet het publiek wel voldoende vermaakt worden."