Art Rocks brengt muziek en kunst samen in Drents Museum

Lekker rocken, rappen of zingen in een museum? Misschien niet gelijk een locatie waar je als muzikant aan denkt voor een optreden. Toch kan het met Art Rocks, een competitie waar deelnemers muziek componeren en spelen geïnspireerd door een kunstwerk. Het Drents Museum is een van de Nederlandse musea die meedoet.

Rosanne Feijen, verbonden aan het museum in Assen, kijkt uit naar het muzikale feest. "Het is de tweede keer dat we hier aan mee doen. De vorige editie was in 2016. Toen kwamen er tientallen aanmeldingen binnen. Dat was heel leuk, want we konden zo een nieuwe doelgroep aanboren door muziek en kunst samen te laten komen."Gisteren maakte het Drents Museum bekend welke kunstwerken beschikbaar zijn gesteld voor de muziekcompetitie. "Deelnemers komen naar het museum om de werken te bekijken, maar kunnen ze ook online vinden. Ze kunnen zich zo dus laten inspireren. Als de muzikanten uiteindelijk gekozen worden door de jury dan gaan ze in het museum hun nummer spelen bij het werk", aldus Feijen.De finalisten strijden op 23 januari 2019 in poppodium Paradiso voor een geldprijs van duizend euro en een professionele videoclip.De ruim 50 kunstwerken en objecten waar muzikanten zich door kunnen laten inspireren, behoren tot de collecties van zeven toonaangevende Nederlandse musea: Boijmans Van Beuningen Rotterdam, Kröller-Müller Museum, Bonnefantenmuseum, Drents Museum, Tropenmuseum, Museum Prinsenhof Delft en het Centraal Museum Utrecht.Het Drents Museum heeft in totaal acht werken geselecteerd. Feijen: "Zo is er eentje uit de collectie van Iran gekozen. Maar ook uit de tentoonstelling Kunst tot 1900. Iedereen mag meedoen. Deelnemers moeten minimaal 15 jaar zijn en elke muziekstijl is welkom. Van ballet tot poëtisch en van solo tot orkest."Aanmelden kan via de website tot en met 15 oktober.