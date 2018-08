Keuken Johan Willem Frisokazerne in Assen nog zeker vier maanden dicht

De keuken van de Johan Willem Frisokazerne in Assen blijft nog zeker vier maanden dicht. De keuken moest begin juni sluiten, omdat de leidingen, vloeren en apparatuur niet meer voldeden aan de eisen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De Vakbond voor Burger en Militair Defensiepersoneel eist nu dat er snel een oplossing komt. Volgens directeur Dirk Uittenboogaard van cateraar Paresto, die de kantines beheert, kan dat op zijn vroegst pas begin volgend jaar."De vraag is: ga je repareren of nieuw bouwen", zegt Uittenboogaard. "Dat heeft te maken met geld. Wat we gaan doen is niet de huidige keuken verbouwen, maar een semi-permanente noodvoorziening treffen waar je prima in kunt koken. Wellicht net buiten het gebouw dat we nu hebben. De oude keuken zal niet meer gebruikt worden, het kan niet uit om die nog te renoveren.""We willen graag een goed geoutilleerde keuken. En het duurt wel even voor alle procedures zijn doorlopen en de aannemer aan de slag kan", aldus Uittenboogaard. "We hopen begin volgend jaar weer te kunnen koken in een echte keuken. Tot die tijd kunnen de militairen beschikken over koelverse maaltijden die met professionele ovens worden verwarmd."