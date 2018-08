Aantal meldingen van overlast in Emmen neemt toe

Het aantal meldingen van overlast in de gemeente Emmen stijgt. Vorig jaar kreeg de politie te maken met 4375 meldingen van overlast, 570 meer dan een jaar eerder.

Uit cijfers die Dagblad van het Noorden heeft opgevraagd blijkt dat vooral het aantal meldingen over verwarde of overspannen mensen toenam, van 494 naar 602. En dat terwijl de criminaliteitscijfers lager zijn dan ooit, zo schrijft de krant.Het aantal meldingen van overlast door jeugd steeg ook, van 515 naar 563 gevallen. En het aantal meldingen van burenruzies steeg van 428 naar 454.Alleen het aantal meldingen van huiselijke ruzies daalde, van 140 naar 121.In een reactie benadrukt de gemeente Emmen dat de cijfers alleen over het aantal meldingen gaan. De gemeente denkt dat mensen mondiger zijn. Ook is het gemakkelijker om overlast te melden, gezien alle mogelijkheden daarvoor op internet.