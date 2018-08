Deel dit artikel:













De Wolden bezorgt nieuw paspoort thuis De Wolden bezorgt als eerste gemeente paspoorten thuis (foto: ANP/Koen Suyk)

Inwoners van de gemeente De Wolden kunnen een nieuw paspoort vanaf maandag thuisbezorgd krijgen. De Wolden is de eerste gemeente in Drenthe die daarmee komt.

Voor het aanvragen van een reisdocument moeten de inwoners nog wel zelf naar het gemeentehuis. Maar als ze 4,95 euro betalen, hoeven ze niet nog een keer in de rij te staan; dan wordt hun paspoort of identiteitskaart door een speciaal bedrijf aan huis bezorgd.



Moderne tijd

Burgemeester Roger de Groot noemt het een mooie nieuwe service die past bij de moderne tijd. "Natuurlijk kunnen inwoners het document ook nog steeds ophalen op het gemeentehuis. Bezorgen kan op een adres naar keuze, als het maar in Nederland is." Alleen de Waddeneilanden zijn daarvan uitgezonderd.



De aanvrager moet wel zelf thuis zijn om het document in ontvangst te nemen. Het oude paspoort of de oude identiteitskaart moet zij of hij dan ook bij de hand hebben, want dat wordt ongeldig gemaakt. Bij een spoedaanvraag is het thuisbezorgen niet mogelijk.



Twee kinderen

De service is goedkoper als je meerdere documenten tegelijk laat bezorgen. Als je bijvoorbeeld voor twee kinderen een nieuwe identiteitskaart laat bezorgen, blijven de bezorgkosten gelijk.