Winnaar RTV Drenthe-Kawasaki volgt eerste motorrijles

In de laatste week van juni konden lezers en kijkers van RTV Drenthe een Kawasaki-motor winnen, met rijles, indien nodig. Winnaar Marc van der Velde uit Assen volgde vandaag zijn eerste les.

Door je mooiste herinnering aan de TT in te zenden, of door mee te doen aan de quiz op Radio Drenthe, maakten Drenten kans om een virtuele race af te leggen op een motorsimulator. De hoofdprijs was de groen-zwarte Kawasaki.In de finale won Marc de motor ter waarde van 8.000 euro. Daarnaast werden hem ook de rijlessen aangeboden. Maar goed ook, want Marc heeft geen motorrijbewijs. Nog niet, althans.Vandaag zat de winnaar voor het eerst op een rijdende motor. "We hebben al meer gedaan dan ik eigenlijk verwacht had. Hij is erg enthousiast tijdens de les, dat is zeker een pluspunt. Het zal geen probleem worden om Marco aan het rijbewijs te helpen", vertelt instructeur Wiebe Hof."Het is natuurlijk wel wennen, want het is nieuw voor mij. Maar het is echt gaaf, ik zou er zo weer op willen stappen", sluit Van der Velde af na zijn eerste les.