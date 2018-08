Deel dit artikel:













Aa en Hunze wil strenger handhaven Het college wil strenger zijn op bouwvoorschriften en verrommeling van het landschap. (foto: Google Maps Streetview)

De gemeente Aa en Hunze trekt jaarlijks een kwart miljoen euro uit om beter te kunnen handhaven in de gemeente.

Het college wil optreden tegen onder meer B&B's die zich niet aan de regels houden, bedrijfspanden die niet brandveilig zijn en verrommeling van de openbare ruimte. Ook het naleven van bijvoorbeeld bouwvoorschriften komt in het takenpakket van de nog aan te stellen handhavers.



Geen politiestaat

"Wij zijn geen politiestaat, dat zijn we ook totaal niet van plan. We zijn wel van plan om een balans te vinden tussen enerzijds op een goede manier handhaven en anderzijds dat de inwoners zich hier heel plezierig voelen", zegt interim-burgemeester Ton Baas.



Het college maakte dit bekend tijdens de presentatie van het collegeprogramma dat de naam 'Samen Doen!' heeft gekregen. Het bestuur in de plattelandsgemeente zet de aankomende vier jaar verder in op vitalisering van vakantieparken, aanleg van glasvezel en het verbeteren en het uitbreiden van het fietspadennetwerk.



Eerder werd al bekend dat de gemeentelijke belastingen niet worden verhoogd.