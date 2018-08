Verdachte in Engeland opgepakt in moordzaak Marcel Hoogerbrugge

De politie heeft een verdachte opgepakt in de zaak van de vermoorde Marcel Hoogerbrugge uit Hoogeveen. De verdachte, die de Nederlandse nationaliteit heeft, zat in Engeland en werd daar vanmorgen aangehouden.

Dode man gevonden in Hoogeveen [update]

Man (49) in Hoogeveen met geweld om het leven gebracht

Marcel Hoogerbrugge met veel geweld om het leven gebracht [update]

'Marcel Hoogerbrugge moet zijn moordenaar hebben gekend'

'Wie was vermoorde Hoogevener Marcel Hoogerbrugge?'

Waar in Engeland de verdachte werd opgepakt, is niet bekendgemaakt. Ook kan de politie niets zeggen over de identiteit van de verdachte.De 49-jarige Marcel Hoogerbrugge werd op 20 december thuis dood gevonden door zijn ouders. Ze hadden al een tijdje geen contact meer met hem gehad. In totaal heeft de politie meer dan 80 tips gekregen over de zaak. Er is door Justitie 15.000 euro aan tipgeld uitgeloofd.De Nederlandse politie looft de samenwerking met de Engelse collega's. Ze denken dat de verdachte binnen enkele dagen aan Nederland kan worden overgedragen. Met het verhoor van de verdachte kan pas in Nederland worden begonnen.Vorige week liet de politie weten dat Hoogerbrugge mogelijk homo-ontmoetingsplaatsen in Drenthe had bezocht. Daarom werden er op die plaatsen posters opgehangen met de vraag om meer informatie. Of naar aanleiding daarvan deze arrestatie is gedaan, is niet duidelijk.Hoogerbrugge werd met veel geweld om het leven gebracht in zijn woning op een industrieterrein van Hoogeveen. Omdat er in zijn huis geen sporen van een inbraak waren, denkt de politie dat het slachtoffer de dader kende. Ook was er niets noemenswaardigs uit het huis gestolen.In juni werd er nog gezocht in het kanaal achter de woning van Hoogerbrugge, maar daar werd niets gevonden.Marcel Hoogerbrugge was oud-militair en leidde een teruggetrokken bestaan. Hij werkte tot 2004 bij Defensie. Hij had geen baan en leefde van een uitkering.