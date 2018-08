Deel dit artikel:













Ganzenparadijs vangt 151 verwaarloosde vogels op uit Limburg Trizin Hof behandelt de kippen aan hun verwondingen. (foto: RTV Drenthe/Jeanine Hofsteenge)

De vogels komen uit een dierenwinkel, waar ze niet goed behandeld werden. De dieren zaten in te kleine kooien en kwamen nooit buiten.

Geschreven door Jeanine Hofsteenge

Het gaat om 113 kippen, 29 Japanse kwartels, 6 sierduiven en 3 jonge ganzen. De groep verblijft nu op het erf van Akka's Ganzenparadijs in Dalen.



Marktplaats

De dieren werden aangeboden op Marktplaats. "We zagen dat de dieren er ontzettend slecht uitzagen en we hebben een verzoek tot handhaving gedaan", zegt de boeddhistische Trizin Hof van Akka's Ganzenparadijs.



Daarop werden de dieren in beslag genomen. Dat waren er op dat moment rond de tweehonderd. Omdat de dieren in slechte gezondheid waren, is een deel doodgegaan.



Raakt het Ganzenparadijs vol?

De rest knapt door de zorg van Trizin zienderogen op. En blijft voorlopig ook in Dalen. Trizin vangt regelmatig ganzen en andere dieren op.



Of het Ganzenparadijs dan nooit vol raakt? "Het is wel vol, maar waar we voor waken is dat we niet overvol raken. We zijn permanent op zoek naar adressen om dieren te herplaatsen", aldus Trizin.