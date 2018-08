Deel dit artikel:













Aanleg van fietspad op VAM-berg van start Er wordt een begin gemaakt met de aanleg van het fietspad op de VAM-berg

Fietsers hoeven nog maar twee maanden te wachten op het eerste deel van het fietspad op de VAM-berg, bij Wijster. Vandaag begon gedeputeerde Henk Brink symbolisch met de graafmachine aan de aanleg van het tracé.

Geschreven door Josien Feitsma

“Fantastisch dat we eindelijk de schop in de grond kunnen zetten. Het heeft een lange aanloop gehad. Maar nu zijn we blij, het is een mooi moment,” vertelt Brink.



Vertraging

Het eerste gedeelte van de fietsroute, het tracé, bestaat uit drie grote lussen. Het is voor het eerst dat fietsers helemaal de VAM-berg over kunnen. Volgens Brink duurde de start langer vanwege eigendomssituaties, dingen met onderhoud en het gebruik van het zand. “Wij maken, omdat het echt een mooi fietstracé wordt, bochten die je normaal ook op een berg vindt. Daarvoor moest er heel veel zand neergezet worden. Dat zand moet ook de tijd hebben om te 'zetten' zodat het bezakt. Zo krijg je later geen scheurwerken”, legt hij uit.



Werkzaamheden

Vanwege de werkzaamheden is het terrein tot de opening niet toegankelijk. De berg is op dit moment afgesloten. Verder verwacht Brink dat omwonenden geen last hebben van de werkzaamheden. “De werkzaamheden gebeuren binnen de hekwerken van Attero en ik heb niet de indruk dat het gebied heel veel zal merken. Er zal extra vrachtverkeer zijn, maar dat is het ook.”



Dak van Drenthe

Het aanleggen van het fietspad is pas deel één van de grote plannen van de provincie. Het begin van ‘het dak van Drenthe’ moet nog komen. “Eigenlijk wordt er achter de schermen al wat aan gewerkt: het dak wordt nu hoger gemaakt en afgewerkt. In 2020 moet het stortdeel in ieder geval af zijn en dan kunnen we ook deel twee van het fietspad, het laatste deel, erop leggen. En dan is er een prachtig uitzicht. Ik denk echt dat het uniek is wat we hier gaan maken.”