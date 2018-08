Bloemencorso Eelde: een kleine handleiding

Bloemen van alle kleuren van de regenboog prijken zaterdag weer op de praalwagens van de bloemencorso in Eelde. De wagens worden jaarlijks met veel enthousiasme ontvangen door de mensen langs de kant. Maar wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken voor deze wagens de straat op kunnen? Een kleine handleiding met wetenswaardigheden.

'Een optocht van met bloemen versierde voertuigen', zo wordt een bloemencorso in de Van Dale gedefinieerd. Toch dekt dat niet de hele lading, kijkend naar de optocht in Eelde. Daar zijn namelijk ook creaties die gemaakt zijn van andere soorten materiaal.De of het bloemencorso - beide is correct - werd in Eelde 61 jaar geleden voor het eerst gehouden. De praalwagens schitterden in 1957 bij het vliegveld in Eelde. Anders dan nu, werd er in vrijwel elke wijk in Eelde een bloemenwagen gemaakt, wat betekent dat er zo'n twintig wagens op de weg te zien waren. Nu zijn dat er vijftien.Een ander verschil is dat er nu geen ongeschreven regel is dat je moet wonen in de wijk waar je aan de slag gaat met de praalwagen. Vind je het gezelliger in de wijk verderop? Dan kun je daar gerust meehelpen met het bloemen prikken.Tijdens dit grootste evenement van Eelde zullen zaterdag zo'n 20.000 bezoekers de bloemenwagens aanschouwen. Maar voordat zij deze kleurrijke creaties zien, moeten de handen flink uit de mouwen worden gestoken. Zo'n drieduizend vrijwilligers werken zich in het zweet om de praalwagens op tijd klaar te krijgen voor de grote dag.Al in het begin van het jaar zitten ontwerpers aan de tekentafel om corsowagens te schetsen. Tijdens een grote bijeenkomst in de hal van de bloemenveiling worden deze ontwerpen dan verdeeld onder de verschillende wijken.Deze verdeling in maart vormt het startschot voor het maken van de rollende bloemkunstwerken. Om dit soepel te laten verlopen dienen er aardig wat taken verdeeld te worden. Zo is er nodig:- een lasser, voor het maken van de contouren van de corsowagen.- iemand die het land bewerkt voor de dahlia's en in de winter de knollen onderhoudt.- iemand die karton of folie over het gelaste kunstwerk maakt, waar de bloemen in geprikt kunnen worden (Tegenwoordig wordt steeds vaker folie gebruikt, in plaats van karton).- kinderen die naalden prikken op speldenkussens voor de bloemenprikkers.- de bloemenprikkers zelf.- iemand die zich bezighoudt met alle materialen die nodig zijn om de wagen te kunnen versieren.- iemand die verantwoordelijk is voor de kostuums van de figuranten.Er gaan maanden overheen voordat iedereen klaar is met zijn klus. De laatste week wordt er zelfs 's nachts doorgewerkt om de puntjes op de i te zetten. De bloemenprikkers blijven met een beetje pech de hele nacht wakker om de wagen zonder gaten de weg op te krijgen. De figuranten proberen - als een van de weinige vrijwilligers - toch een paar uurtjes slaap mee te pikken, zodat ze tijdens de grote dag hun ogen open weten te houden.De figuranten melden zich dan 's ochtends vroeg (soms al om zes uur) bij de schminkafdeling. En als ook zij, net als de praalwagens, klaar zijn om door Eelde te paraderen, begint het feest. Voor alle betrokkenen is het natuurlijk geweldig om te zien dat hun arbeid zoveel vreugde in het dorp brengt, maar het belangrijkste moment moet dan nog komen. De prijsuitreiking. Wie zette de mooiste bloemenwagen in elkaar?