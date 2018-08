Drijber krijgt na zes jaar eigen fietspad

Drijber krijgt een eigen fietspad. Dat belooft wethouder Anique Snijders van gemeente Midden-Drenthe vandaag bij de aftrap van de werkzaamheden bij het fietspad van de VAM-berg. “De recreanten zijn hier bij de VAM-berg belangrijk, maar we moeten ook denken aan de omwonenden,” zegt Snijders.

Het heeft voor mensen in Drijber lang geduurd voordat er een fietspad kwam, vertelt Paula Laning, oud lid van Plaatselijk Belang Drijber. “Ik geloof dat we al wel zes jaar bezig zijn om daar een fietspad te krijgen. Namens plaatselijk belang hebben we ook al alle gesprekken gevoerd met landeigenaren. Iedereen is bereid om grond te verkopen. Het is goed om te horen dat nu ook de financiering rond schijnt te zijn, dus ik hoop dat het nu ook snel gaat gebeuren.”Het fietspad komt langs de Berkenweg tot aan de kerk. Een gevaarlijke weg waar drie weken geleden iets verderop nog een wielrenner om het leven kwam . “De school ligt buiten het dorp. Dat is een beetje een kronkelweg met bomen aan iedere kant, het is gewoon een gevaarlijke weg. Kinderen fietsen daar langs en dan is het fijn dat er ook gewoon een fietspad komt. Meestal gaat het goed, maar het is altijd jammer dat het kalf verdronken is voordat je de pot gaat dempen natuurlijk.”Het wachten was op de financiering. Nu heeft ook de Provincie Drenthe gezegd mee te betalen aan het fietspad. “Je moet veel gesprekken voeren. Met het verhaal van de VAM-berg kijken we ook naar de hele omgeving. Dit is gewoon een mooi moment om alles tegelijk aan te pakken”, zegt Snijders. Wanneer het fietspad aangelegd wordt, durft Snijders nog niet te zeggen.Laning hoopt dat het fietspad dan ook nog iets verlengd kan worden. “Het had eigenlijk iets langer moeten zijn want ook veel kinderen komen vanaf de andere kant, vanaf de Berkenweg. Ook daar wordt heel hard gereden. Ik heb hoop dat daar nog geld voor is.”