Vermilion mag niet starten met gaswinning in Eesveen Er mag in Eesveen tot 5 september niet gestart worden met de gaswinning (foto: Archief RTV Drenthe)

Vermilion mag tot in ieder geval 5 september niet starten met de gaswinning in Eesveen. Er is een voorlopige voorziening aangevraagd tegen het instemmingsbesluit van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.





10 juli werd bekend dat gas- en olieproducent Vermilion toestemming krijgt van minister Wiebes om tot 2027 gas te winnen in Eesveen. Daar wordt al gas gewonnen, maar er komt straks een gasveld bij dat zich uitstrekt tot onder andere het dorp Wapserveen. Tegen de winning zijn 340 bezwaren ingediend door bewoners. Deze voorlopige voorziening is ingediend door de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld. Ook zijn er twee individuele verzoeken van leden van Geen Opschudding Gaswinnig Eesveen. De hoorzitting hierover is op 5 september.10 juli werd bekend dat gas- en olieproducent Vermilion toestemming krijgt van minister Wiebes om tot 2027 gas te winnen in Eesveen. Daar wordt al gas gewonnen, maar er komt straks een gasveld bij dat zich uitstrekt tot onder andere het dorp Wapserveen. Tegen de winning zijn 340 bezwaren ingediend door bewoners.