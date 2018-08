Deel dit artikel:













Veel schade door brand in woning Geesbrug Rook kringelt uit de woning (foto: Persbureau Meter) De brandweer wist de woning te behouden (foto: Persbureau Meter)

GEESBRUG - In een woning aan de Coevorderstraat in Geesbrug is vanochtend vroeg brand uitgebroken.

De bewoners hoorden een knal waarna er vlammen ontstonden op de bovenverdieping. De brandweer kon snel ingrijpen en wist daardoor de woning te behouden, maar de schade is groot. Niemand raakte gewond. Hoe de brand kon ontstaan is nog onbekend.