Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dr. Nassau College afdeling Penta in Assen kampt met ruimtegebrek Het Dr. Nassau College afdeling Penta in Assen (foto: Petra Wijnsema/RTV Drenthe)

Het Dr. Nassau College afdeling Penta in Assen kampt met een tekort aan leslokalen. De school ziet het aantal leerlingen de laatste jaren flink toenemen en moet noodlokalen neerzetten om de toestroom op te kunnen vangen.

"Het is een luxeprobleem", zegt directeur Menno den Hollander. "We zijn blij met de toename van de leerlingen, want dat betekent dat steeds meer ouders vertrouwen in de school hebben."



De school begint maandag met meer dan duizend leerlingen. "Van negenhonderd naar duizend, we groeien echt en we hebben meer lokalen nodig. Op de tweede verdieping hebben we al nieuwe lokalen. Daar zat eerst het schoolbestuur, maar dat is verhuisd naar een kantoorpand."



Dit jaar komen er tijdelijk noodlokalen bij. "Die hebben we nodig omdat we een verbouwing gepland hebben en dat moet je goed voorbereiden. Over een jaar hebben we een structurele oplossing en gaan de noodlokalen weer weg", aldus Den Hollander.