Bestuursvoorzitter Carla van de Wiel weg bij Treant

Treant-bestuurder Carla van de Wiel vertrekt bij de zorgorganisatie. Ze heeft een nieuwe baan bij het Haga Ziekenhuis in Den Haag, zo maakt ze bekend op de site van Treant. "Tijd om de bakens te verzetten."

Van de Wiel was voorzitter van de Raad van Bestuur. Ze was de laatste tijd vaak in het nieuws, vanwege de sluiting van afdelingen in ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal.Haar wordt gevraagd of het nu geen vreemd moment is om te vertrekken. Daarop antwoordt ze: "Die vraag heb ik me de afgelopen tijd ook gesteld. Als ik zakelijk kijk, dan is het overzichtelijk: ik ben nog niet klaar hier." Maar ze zegt dat haar vertrek persoonlijke redenen heeft."De liefde bracht me naar het Noorden. De liefde voor Rotterdam brengt me weer terug naar huis. (...) Niets is sterker dan de wens om terug te gaan naar de plek waar je je echt thuis voelt. Ik zie en snap dat er nog ongelofelijk veel te doen is bij Treant. Maar gelukkig is niemand onvervangbaar, ook ik niet."Van de Wiel is drie jaar de hoogste bestuurder geweest bij de zorggroep. Dat vindt ze zelf ook relatief kort, maar ze zegt dat in die tijd veel voor haar kiezen heeft gehad.Treant heeft ervoor gekozen om de kinderafdelingen en de afdelingen verloskunde in Hoogeveen en Stadskanaal te sluiten, omdat ze geen nieuwe kinderartsen kunnen vinden. In de regio is daar veel verzet tegen. De vrees is dat de ziekenhuiszorg verder wordt uitgekleed.