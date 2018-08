Stelling: Het is slecht dat jongeren zo veel geld lenen

De collectieve studieschuld van oud-studenten stijgt. Dat blijkt uit gegevens die de NOS heeft gekregen.

Uit documenten die de omroep bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft opgevraagd, blijkt dat het om een bedrag van 11,2 miljard euro gaat. De gezamenlijke studieschuld was in 2017 bijna een miljard hoger dan in 2016.De gezamenlijke studieschuld van afgestudeerden stijgt elk jaar. Het Nibud meldt dat zeven op de tien studenten een studieschuld hebben. De belangrijkste redenen voor studenten om te lenen zijn om te kunnen voorzien in hun levensonderhoud, geen of te weinig bijdrage van ouders krijgen en de gunstige leenvoorwaarden bij DUO.Vind jij dat lenen te gewoon wordt? Of vind je het prima dat studenten zoveel kunnen lenen?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat je reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren was de stelling over: Ik vertrouw blind op de slimme technologie van mijn auto. Er stemden 1.775 mensen. 86 procent was het oneens met de stelling.