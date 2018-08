Deel dit artikel:













Appartementen Bronneger inzet van juridische strijd Borger-Odoorn gaf op verkeerde gronden toestemming voor de bouw van twee vakantie-appartementen aan de Dorpsstraat, zegt de Raad van State. (foto: Google Maps Streetview)

De bouw van twee vakantie-appartementen in Bronneger moet opnieuw door de gemeente Borger-Odoorn worden bekeken. Omwonenden hebben bij de Raad van State gelijk gekregen in hun bezwaren.

In een woonboerderij aan de Dorpsstraat in Bronneger wil de eigenaar twee recreatie-appartementen bouwen. De buren zien dat niet zitten. Ze zijn bang voor een onaanvaardbare aantasting van hun privacy, omdat je vanuit de appartementen zicht hebt in de woning, op de tuin en het zwembad.



Ze stapten eerder al naar de bestuursrechter in Groningen. Die constateerde dat de gemeente de verkeerde regeling had toegepast bij de goedkeuring van het bouwplan. Borger-Odoorn nam daarop een nieuw besluit van goedkeuring, maar volgens de Raad van State deugt ook dat niet.



Nieuw besluit

De Raad stelt dat de bouw van twee recreatiewoningen in een bestaande woonboerderij niet zonder wijziging van het bestemmingsplan mogelijk is. B&W gingen er ten onrechte van uit dat ze de appartementen met een zogenoemde "binnenplanse afwijking" alsnog kon goedkeuren.



Als Borger-Odoorn toch nog een nieuwe vergunning voor de appartementen wil verlenen, dan moet er een compleet nieuw besluit komen. Mochten de buren het daar opnieuw niet mee eens zijn, dan kunnen zij daartegen direct bij de Raad van State in beroep gaan.