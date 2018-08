Unieke luchtfoto's van Drenthe uit het begin van de vorige eeuw

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIHM) vond tweeduizend historische luchtfoto's terug die militairen bijna een eeuw geleden, tussen 1920 en 1940, vanuit een vliegtuig boven Nederland maakten.

En er zitten ook bijzondere foto's van Drenthe tussen. Hieronder een greep uit de Drentse foto's. Onderaan dit bericht kun je lezen hoe je zelf in het archief van het NIHM kunt neuzen.Blader hieronder door een van de albums met ruim 1.785 foto's uit heel Nederland. Wil je zelf kijken of er ook luchtfoto's van jouw dorp zijn, klik dan hier om naar de beeldbank te gaan . Om te zoeken, klik je op 'Meer' en vul je bij 'Beschrijving' je plaatsnaam in.