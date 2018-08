Thuishulp verduistert 80.000 euro: celstraf geëist

Voor het verduisteren van bijna 80.000 euro van een hoogbejaarde vrouw uit Hoogeveen eiste het Openbaar Ministerie een half jaar celstraf tegen een voormalige thuiszorgmedewerkster. Als het aan het OM ligt, zijn drie maanden daarvan voorwaardelijk.

Het geld van het slachtoffer verdween tussen juni 2014 en maart 2015. De 47-jarige verdachte woonde destijds in Elim en werkte via thuiszorgorganisatie De Zorgzaak bij de toen 84-jarige dementerende vrouw.Toen een nichtje van de bejaarde vrouw in 2015 haar financiën in kaart wilde brengen, omdat zij bewindvoerster zou worden, ontdekte ze dat er veel geld weg was. Een deel was rechtstreeks overgeboekt naar de rekening van de thuishulp. Het nichtje stapte naar de politie en de vrouw werd aangehouden en ontslagen.Dat ze donderdag pas na ruim drie jaar terechtstond, komt omdat de zaak meerdere keren is uitgesteld. Dat gebeurde onder meer omdat de voormalige thuishulp, die inmiddels in Ter Apel woont, een paar keer niet kwam opdagen. De rechtbank wilde haar per se spreken en liet de vrouw vorige maand nog door de politie van huis halen. Toen werd de zaak toch weer uitgesteld, omdat ze geen advocaat had.Donderdag beriep de vrouw zich op advies van haar advocaat op haar zwijgrecht. Dat terwijl de beschuldigingen volgens een van de rechters schreeuwden om uitleg. Uit het politieonderzoek bleek dat de Ter Apelse bijna 36.000 euro had gepind met de pas van het slachtoffer. Ook boekte ze 30.000 euro van de rekening van de vrouw over naar haar eigen rekening. Verder werd 12.000 euro overgemaakt naar het buitenland en pinde ze bij onder meer de kapper en de benzinepomp met de pas van het slachtoffer.Diefstal ontkende de Ter Apelse toen ze in 2015 bij de politie werd gehoord. Ze verklaarde dat ze toestemming had om de pinpas van de bejaarde vrouw te gebruiken en dat de vrouw haar hielp uit de schulden te komen na haar scheiding.“Ze is ver over de grens gegaan. Als thuiszorgmedewerkster moet ze hebben kunnen inschatten dat het slachtoffer niet helemaal bij zinnen was”, aldus de officier van justitie. Omdat de Ter Apelse niet eerder is veroordeeld, adviseerde de reclassering een werkstraf, maar daarvoor vindt de officier de zaak te ernstig.Het slachtoffer zelf is niet verhoord door de politie, omdat ze toen al te vergeetachtig was. Inmiddels is ze overleden. In 2015 heeft de civiele rechter bepaald dat de Ter Apelse het hele bedrag moet terugbetalen. Daar is ze nog mee bezig. Het geld gaat nu naar de erfgenamen van het slachtoffer.Uitspraak: 13 september.