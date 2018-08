Vermeende hoteloplichters drie maanden langer vast

Het duo dat wordt verdacht van het oplichten van meerdere hotels blijft vastzitten. De raadkamer van de Rechtbank Noord-Nederland verlengde woensdag het voorarrest van Jan V. (62) en Jolanda H. (53) met drie maanden.

Het duo sliep en at de afgelopen periode in meerdere hotels en Bed & Breakfasts in Drenthe, Groningen en Overijssel en vertrok telkens zonder te betalen. De eigenaar van een hotel in Tubbergen plaatste een foto van de twee op Facebook. Daarop herkenden collega’s van hotels en B&B’s in Borger, Loon en Meppel het duo.De twee meldden zichzelf twee weken geleden bij de politie in Assen, nadat meerdere horecaeigenaren aangifte hadden gedaan. Sindsdien zitten ze vast.De twee zijn al vaker veroordeeld tot celstraffen voor oplichting. V. is ook behandeld in een psychiatrische kliniek in Assen, nadat hij was veroordeeld tot tbs met voorwaarden.Op het moment dat ze werden aangehouden, werden ze officieel verdacht van vier gevallen van oplichting. “Daar komen zeker nog zaken bij. Het onderzoek loopt nog. We zijn alles in kaart aan het brengen”, aldus een woordvoerster van het Openbaar Ministerie.Over drie maanden verschijnt het stel voor het eerst tijdens een openbare zitting voor de rechter.