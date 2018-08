Deel dit artikel:













Kunstgrasveld DZOH uit Emmen afgekeurd Leden van voetbalclub DZOH mogen het kunstgrasveld voorlopig niet gebruiken (foto: RTV Drenthe)

Een flinke domper voor voetbalclub DZOH uit Emmen: het kunstgrasveld is afgekeurd door de KNVB. En dat heeft flinke gevolgen voor het speelschema de komende tijd. DZOH-voorzitter Rinze Savenije baalt als een stekker. "Het is het meest gebruikte veld van de club."

Het komt vaker voor dat de KNVB de velden in Nederland door een onafhankelijk bureau laat keuren. Dat bureau gaf onlangs een negatief advies over het veld van de voetbalclub, waarna de voetbalbond het besluit nam om het veld af te keuren. Uit navraag bij de KNVB blijkt dat het veld van DZOH het enige in Drenthe is dat niet goedgekeurd is.



'Niet verbaasd'

Door die beslissing van de KNVB valt een kwart van de veldencapaciteit bij DZOH uit. Savenije: "Op dit moment levert dit problemen op, want zaterdag staan er 22 wedstrijden gepland. Of we het zagen aankomen? We waren niet verbaasd door de beslissing van de KNVB. Het veld is slecht. Maar zolang het veld niet was afgekeurd, gingen we er vanuit dat het allemaal door kon gaan."



Oud veld

Het voetbalveld is tussen de acht en tien jaar oud, volgens de voorzitter. "Bij normaal gebruik kan het kunstgras tien jaar mee. Maar ons veld is heel intensief gebruikt. Wij zijn een grote club met zo'n zestig teams en met relatief weinig velden. Ook de mensen uit de buurt gebruiken het veld weleens."



Wat moet er volgens de voorzitter nu gebeuren? "Wij zijn geen eigenaren van de velden, dat is de gemeente Emmen. We hebben regelmatig met ze gesproken en gezegd dat het kunstgras niet meer acceptabel is. We willen nu op korte termijn met de gemeente om de tafel."



'Niet ingewikkeld'

Volgens Savenije hoeft de oplossing niet ingewikkeld te zijn. "De ondergrond is nog goed. Er hoeft alleen maar een nieuwe bovenlaag op. Dat kan, denk ik, wel binnen een week gebeuren."