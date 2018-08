Deel dit artikel:













Geblesseerde Jansen mist wedstrijd tegen De Graafschap Anco Jansen speelt niet tegen De Graafschap (foto:Gerrit Rijkens)

VOETBAL - FC Emmen kan morgenavond in de thuiswedstrijd tegen de Graafschap niet beschikken over Anco Jansen. De aanvaller is geblesseerd aan zijn kuit.

Trainer Dick Lukkien wil nog niet al te veel kwijt over de opstelling. Middenvelder Alexander Bannink is fit en kan morgen voor het eerst spelen. Bannink raakte vlak voor de competitiestart geblesseerd. Hij kampte met rugklachten. Hij start morgen in de basis.



FC Emmen hoopt nog een vervanger voor de naar FC Volendam vertrokken Cas Peters te vinden. De club heeft daar tot vrijdag middernacht de tijd voor. Dan sluit de transferwindow.