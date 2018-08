Deel dit artikel:













Radio Drenthe klinkt vanaf maandag héél anders Radio Drenthe gaat vanaf 3 september 'naoberradio' maken (foto: RTV Drenthe)

De verrassingen vliegen de luisteraars van Radio Drenthe vanaf maandag om de oren. Het complete programma wordt veranderd, met meer muziek, meer dagelijks leven uit Drenthe en 'dikke priezen'.

Uitgangspunt is dat het geluid van Radio Drenthe de hele dag door voor iedereen herkenbaar is. Geen aparte programma's meer overdag, maar een doorlopende show met vier verschillende presentatoren.



Vroeg uit de veren

Voor René Steenbergen verandert er op het eerste gezicht niet zoveel. Hij moet nog altijd vroeg uit de veren, want om 06.00 uur begint hij met muziek en nieuws. Om 09.00 uur neemt Anouk Middel de microfoon van hem over. Naast muziek zijn er bij haar vooral veel luisteraars te horen.

Judith Regendorp presenteert vanaf 12.00 uur. Zij zoekt de verhalen achter de dagelijkse actualiteit. En vanaf 15.00 uur is een nieuwe stem te horen: Arnold Jeuring zorgt ervoor dat de luisteraar wordt bijgepraat en met een goed gevoel aan de warme hap kan beginnen.



Drie bekende stemmen dus, maar ook een hele frisse. Voor Jeuring is het 'een droom die werkelijkheid wordt'. Hij is al 25 jaar radiomaker, waarvan de laatste jaren voor Radio Continu. Maar dat was altijd hobby. "Dit is een kans waarvan ik niet had gedacht dat hij nog voorbij zou komen."



Ruim baan

"Wij zijn er voor de luisteraar", zegt Jeuring en daarom wil hij die luisteraar ruim baan geven. Bijvoorbeeld in de 'Muziekgalerij', een lijst met oude of nieuwe nummers die de luisteraars samenstellen door er elke dag een plaat uit weg te halen en toe te voegen.



Ook gaat Jeuring als dj op pad voor RTV Drenthe als er muziek gedraaid kan worden bij een 'dikke pries'. De eerste aanmeldingen stromen al binnen voor de straatbarbecue die kan worden gewonnen. De winnende straat krijgt ook Jeuring op bezoek en daar kijkt hij nu al naar uit.



Mooie acties

"We gaan hele mooie acties doen, waarbij ook veel te winnen valt. We willen een warme band met de luisteraar", zegt Jeuring. Hij laat zich daarom graag kennen. "Radiomaken is echt mijn grootste liefhebberij. En verder? FC Emmen!", zegt hij lachend.



Radio Drenthe blijft trouwens ook gewoon 'altijd in de buurt', met het fenomeen 'naoberradio'. Aaldert Oosterhuis gaat elke dag op pad om verslag te doen van wat er in dorp of stad gebeurt. In het Drents spreekt hij mensen aan om te horen wat hen bezighoudt. Erwin Kikkers vervangt hem aan het eind van de week. Beide mannen zijn de hele dag ergens in de provincie.



Muziekkeuze

Ook de muziekkeuze verandert. Niet heel drastisch, want RTV Drenthe wil als regionale omroep rekening houden met luisteraars met veel verschillende smaken. Maar iets frisser en jonger wordt het wel. De programma's in het weekend blijven dezelfde. RTV Drenthe wil met de vernieuwing op de radio nog meer en vooral ook meer jongere luisteraars aan zich binden.