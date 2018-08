Deel dit artikel:













Brand in Duitse windmolen vlak bij Emmen Brand in een Duitse windmolen vlak over de grens (foto: De Vries media) Een van de bladen brak af en viel op de grond (foto: De Vries media) De brandende windmolen (foto: De Vries media)

Bij het Duitse Haren, vlak over de grens bij Emmen, is vanochtend brand uitgebroken in een windmolen.

De brandweer kan de brand moeilijk bereiken. Door de brand is een van bladen afgebroken en naar beneden is gevallen. Bij de brand komt veel rook vrij.



De oorzaak van de brand is onbekend. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen.