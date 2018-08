Brussel versoepelt regels voor boeren

De Europese Commissie gaat enkele voorschriften voor boeren versoepelen. Dat gebeurt vanwege de problemen door de droogte. Het moet ervoor zorgen dat landbouwbedrijven voldoende voer hebben voor hun vee. Door de hete en droge zomer is daar nu een tekort aan.

Boeren mogen gewassen voor veevoer die normaal pas in de herfst mogen worden ingezaaid, nu al zaaien en sneller oogsten. Lidstaten krijgen ook toestemming om soepeler met enkele andere regels om te gaan. EU-commissaris Phil Hogan (Landbouw) verwacht dat dit boeren verlichting biedt en roept lidstaten op de mogelijkheden volop te benutten.Minister Carola Schouten van Landbouw en Voedselkwaliteit besloot vorige week dat boeren langer mest mogen uitrijden op grasland. Ze bood ook mogelijkheden voor overbruggingskredieten.Schouten was dinsdag in 1e Exloërmond op bezoek bij boer Dirk Jan Beuling. De minister wilde met eigen ogen de gevolgen van de droogte zien. Ze vertelde met alle gedupeerde boeren in Nederland binnenkort om de tafel te gaan zitten en de problematiek rondom de droogte te bespreken. "We moeten veel verder vooruitkijken om met structurele oplossingen te komen", zei ze toen.