OM in beroep tegen vrijspraak aanranding 6-jarig meisje

De 34-jarige man uit Hoogeveen die is vrijgesproken van het aanranden van een 6-jarig meisje, moet zich bij het gerechtshof opnieuw verantwoorden. Het Openbaar Ministerie (OM) is het niet eens met de vrijspraak en gaat in hoger beroep.

Het OM beschuldigt de man ervan dat hij het slachtoffertje op 11 maart heeft betast in een bosje in de wijk Schoonvelde in Hoogeveen. Ook heeft hij zichzelf voor de ogen van het meisje bevredigd. Het meisje was met een vriendinnetje in het bosje aan het spelen.De rechtbank in Assen gelooft wel dat het meisje is aangerand, maar vindt dat er te weinig bewijs is dat de 34-jarige man de dader is. Daarom sprak ze de man dinsdag vrij. "Wij vinden dat er wel genoeg bewijs is om de man hiervoor te veroordelen", zegt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie.De officier van justitie eiste vorige week anderhalf jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk tegen de Hoogevener. Het was de tweede keer dat hij voor de rechter verscheen vanwege een zedenzaak. Vorig jaar december kreeg hij nog een werkstraf en een voorwaardelijke celstraf voor het belagen van twee meisjes van 9 en 10 jaar in Zuidwolde. Dat heeft hij bekend.De aanranding in Hoogeveen heeft hij vanaf zijn arrestatie eind maart ontkend. Twee weken na het misdrijf zag de vader van het vriendinnetje van het slachtoffer een man bij hetzelfde bosje lopen. Hij leek volgens hem sprekend op de beschrijving die de meisjes van de dader hadden gegeven. Daarom filmde de vader de man en maakte hij foto's.De meisjes moesten de beelden bekijken om te zien of ze hem herkenden. Ze zeiden dat hij de dader was. Op de beelden stond de 34-jarige Hoogevener. Volgens de rechtbank is die herkenning niet rechtsgeldig, omdat het niet volgens de wettelijke regels is gebeurd. De meisjes kunnen bij het zien van de beelden zijn beïnvloed door hun ouders en daarom vindt de rechtbank de herkenning niet betrouwbaar.Ook is er te weinig ander bewijs dat aantoont dat de man op de middag van 11 maart in het bosje in Schoonvelde was. Zelf heeft hij verklaard dat hij aan het rondrijden was door zijn woonplaats.De Hoogevener is dinsdag na het vonnis vrijgelaten. Zijn hoger beroep mag hij volgens de woordvoerster van het OM ook in vrijheid afwachten.