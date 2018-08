De Affaire Vermaning maakt zich op voor première

Tjerk Vermaning in Havelte (foto: ANP/Cor Out)

De openluchtvoorstelling 'De Affaire Vermaning', over de bekende Drentse amateurarcheoloog Tjerk Vermaning, gaat volgende week in première. Een weiland aan de rand van Hoogersmilde dient de komende weken als decor.

Momenteel wordt door de hele crew hard gewerkt aan de realisatie van het toneelspel. Meer dan 100 inwoners van het dorp doen vrijwillig mee aan het spektakel. Ze vervullen voornamelijk de rollen van figuranten.De PeerGroup heeft speciaal voor Hoogersmilde gekozen. "Dit is de plek waar Tjerk destijds vele vondsten deed", vertelt regisseur Dirk Bruinsma. Vermaning vond in Hoogersmilde sporen van een kampement van Neanderthalers van ruim 50.000 jaar geleden. De pers en wetenschap waren enthousiast, totdat er in 1975 een wetenschappelijk rapport verscheen waarin de echtheid van de vondsten in twijfel werd getrokken.De komende maand wordt de voorstelling twintig keer opgevoerd. Per avond is er plaats voor 400 bezoekers. Tijdens de vertoningen maakt het publiek kennis met de levensloop van de bekende Drent. Woensdag wordt de try-out gehouden van de voorstelling 'De Affaire Vermaning'.