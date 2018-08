Deel dit artikel:













Voor eerst in geschiedenis kermis aan Baggelhuizerplas De kermis in opbouw aan de Baggelhuizerplas (foto: Ranco van Bergeijk) Er wordt druk gebouwd aan de kermis bij de Baggelhuizerplas in Assen (foto: Ranco van Bergeijk)

Assen kent sinds mensenheugenis de TT Kermis en de Paaskermis. Daar komt een derde kermis bij, namelijk een driedaagse familiekermis aan de Baggelhuizerplas.

Geschreven door Margriet Benak

Het is voor het eerst in de Asser historie dat er een familiekermis neerstrijkt langs het strand van de recreatieplas. De kermis is georganiseerd door kermisburo Willy Seggers uit Assen en wordt vandaag opgebouwd.



De familiekermis maakt deel uit van het Kastanjefestival, een nieuw evenement in Assen dat morgenavond aan de Baggelhuizerplas losbarst en duurt tot en met zondag. Het Kastanjefestival bestaat naast de familiekermis uit muziekoptredens, beachvolleybal, kinderactiviteiten en op zondag een vrijmarkt.