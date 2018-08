De droogte van de afgelopen tijd heeft de heide geen goed gedaan. Op verschillende plekken is de heide bruin in plaats van paars. Toch is het niet overal in Drenthe kommer en kwel.

In gebieden als het Balloërveld, het Hijkerveld, het Reijntjesveld en het Drouwenerzand is de heide grotendeels droog. Dat komt door de ondergrond. “Op de zandruggen en stuifduinen zijn er stukken struikheide afgestorven. Verder is het vooral de kraaiheide die bezwijkt onder de droogte”, legt boswachter Bertil Zoer van Stichting het Drentse Landschap uit. De ondergrond van zand zorgt ervoor dat er geen water meer bij de planten kan komen.Ook boswachter Evert Thomas van Staatsbosbeheer ziet dat de heide te lijden heeft gehad onder de droogte. "De heide is lang niet zo mooi als anders. Op droge plekken is veel heide doodgegaan. Ook de kraaiheide heeft stevig te lijden gehad en sterft deels af."Andere delen van Drenthe zijn juist wel paars. “In delen waar keileem aan de oppervlakte zit valt het mee", zegt Zoer. Dat ziet boswachter Thomas ook. “Tot mijn verbazing zag ik op het Grolloërveld mooie paarse stukken.” Boswachter Pauline Arends constateerde dat het Zuidhijkerzand bij Hijken ‘opvallend mooi en vitaal’ is.Ook boswachter Albert Henckel ziet in het Dwingelerveld op bepaalde locaties dat de heide gewoon bloeit. Als voorbeeld noemt hij het voormalig landbouwgebied Noordenveld, dat zeven jaar geleden is omgevormd tot heidegebied. “Dat staat er op dit moment goed bij. Niet zo mooi als afgelopen jaar, maar toch een geweldig succes.”Is het een probleem dat de heide niet bloeit dit jaar? Volgens Zoer valt dat wel mee. “Voor de heide zelf is het niet zo’n probleem, maar het herstel kan nog wel even duren. De dode heide blijf je nog wel een jaar of twee zien.”Waar Zoer zich wel zorgen over maakt is de heivlinder en andere vlindersoorten op heidevelden. “De problemen zijn het ergst voor vlinders. De heide is te droog om voldoende nectar te produceren. Op heidevelden zie je duidelijk minder vlinders.”