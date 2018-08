Vakbond CNV verbaasd over 'komen en gaan' van bestuurders bij Treant

Weinig mensen lijken het vertrek van topvrouw Carla van de Wiel bij de Treant Zorggroep aan te hebben zien komen. "Ik ben verbaasd", zegt Hillebrandt Aardema van vakbond CNV. De OR van Treant vindt het jammer dat Van de Wiel de zorginstelling verlaat.

Aardema hoorde het nieuws vanmorgen via RTV Drenthe. "Het is de zoveelste bij Treant. Het is een komen en gaan van bestuurders. Dat is voor de stabiliteit geen pré." De afgelopen jaren werd de Raad van Bestuur van Treant achtereenvolgens geleid door Maarten Rutgers, Kees Donkervoort, Leo Schoots, Marcel Kuin, Eric Janson en sinds 1 juni 2017 door Carla van de Wiel.HZD, de koepel van huisartsen in Drenthe, noemt het vertrek van Van de Wiel 'jammer'. "We hopen dat haar vertrek geen gevolgen heeft voor de kerngroep, waarin zorgverzekeraars, ziekenhuizen en artsen praten over de toekomst van de zorg in onze regio", zegt Joyce van Dijk van HZD.Ook de ondernemingsraad van Treant betreurt het vertrek van de topvrouw. "We wensen haar veel succes, maar vinden het wel jammer en ook niet goed voor de continuïteit in het bestuur van Treant, een organisatie die volop in beweging is", aldus OR-voorzitter Cobie Kila. De OR gaat in gesprek met de Raad van Toezicht over de opvolging van Van de Wiel. "We moeten nu goed kijken wat de organisatie op dit moment nodig heeft, daar gaan we ook de medische staf voor raadplegen."Van de Wiel wil haar vertrek niet verder toelichten. In een email aan het personeel, die in het bezit is van RTV Drenthe, schrijft ze dat de afgelopen jaren 'pittig' zijn geweest. "Ik heb ook persoonlijk alle zeilen bij moeten zetten. De omgeving van Treant is buitengewoon kritisch, aan meningen geen gebrek. Ik ben er trots op dat we ondanks die kritiek de afgelopen jaren weer een eigen koers hebben weten te bepalen."