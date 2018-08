Deel dit artikel:













Drentse openluchtzwembaden draaien topzomer Drentse openluchtzwembaden hebben een prima zomer achter de rug (foto: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

Met het warme weer van deze zomer kan het haast niet anders: de Drentse buitenzwembaden draaiden een topseizoen. Maar het warme weer betekende ook dat het onverwacht ineens wel heel druk werd. Hieronder kun je lezen hoe druk het was bij de zwembaden in onze provincie.

Roelof Rutgers van openluchtzwembad de Leemdobben in Vries moet zich soms nog in de arm knijpen om te beseffen hoe goed 'zijn' zwembad gedraaid heeft dit jaar. "Tijdens de mooie zomerse dagen trok het zwembad per dag gemiddeld zo´n duizend bezoekers", vertelt hij met een grote glimlach. Er kwamen bijna 17.000 bezoekers meer bezoekers naar het zwembad deze zomer dan vorig jaar. "We zijn dus echt dik tevreden."



De Leemdobben, Vries

Maar als je zoveel extra zwemmers trekt, moet je ook harder werken. Rutgers moet lachen: "Sinds vier jaar hebben we drie zwembaden in een stichting. Daar hebben we een heel plan voor gemaakt, dat is je basis. We gaan bijna altijd uit van een gemiddelde zomer. En daar begroten we op. Maar het is dit jaar dus extreem. Zowel aan de kant van inkomsten als de kant van de uitgaven zie je hele rare dingen. Wat zijn dan extra kosten? Nou, personeelskosten is natuurlijk heel duidelijk. Maar ook extra schoonmaakmiddelen inkopen. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld drie dozen toiletpapier meer gebruikt dan vorig jaar. Dat betekent 48 rollen per doos."



Ook moesten de containers rondom het zwembad extra geleegd worden. "Afvalverwerking is ook over de kop gegaan, omdat het zo druk was."



De Kerkvlekken, Havelte

"Het was een geweldig seizoen", zegt Jannie Mones van zwembad De Kerkvlekken in Havelte. "Op 6 mei startte het zwemseizoen en toen was het meteen mooi weer. De ene drukke dag volgde de andere op. Zowel eigen inwoners als vakantiegangers kwamen vaak langs. Vooral voor de buitenbaden."



Vooral het aantal losse kaartjes is belangrijk, zegt Mones. "Bij abonnementhouders maakt het voor de inkomsten niet uit of ze tien of twintig keer langskomen." De verkoop van de losse kaartjes is verdubbeld afgelopen zomer. En ook de tien-banenkaarten zijn er explosief gestegen.



De Buiner Streng, Nieuw-Buinen

In het zwembad De Buiner Streng in Nieuw-Buinen zijn er momenteel net zoveel bezoekers geteld als in 2017 over het hele jaar. Het zwembad is nog vier weken open. Het bezoekersaantal staat er nu op 23.000. Toch is Foppe Hunter niet heel tevreden. "De laatste vijf jaar is het aantal bezoekers drastisch teruggelopen. Vroeger was het zwembad een ontmoetingsplek. Nu zit de jeugd meer op de telefoon of te gamen op de iPad."



Naast de iPad, is er ook concurrentie van recreatieplas Nije Hemelriek, in de buurt van Gasselte. "Ik hoorde dat de parkeerplek daar vaak vol staat, dus druk zal het er zeker zijn." Hunter verwacht het aantal van 25.000 nog wel te halen. "Dat is toch meer dan vorig jaar. Vroeger zaten we over de 40.000 bezoekers, maar dat is niet meer haalbaar."



De Zwaoi, Valthermond

"Normaal zijn we heel blij met 400 tot 500 bezoekers per dag. Nu waren dat er regelmatig 600, met uitschieters tot 800", zegt badmeester Gerjan Kiers van Zwembad De Zwaoi in Valthermond. Over het hele seizoen gezien, verwelkomde het zwembad ongeveer 25.000 mensen, waar dat er normaal gesproken zo'n 22.000 zijn. De Zwaoi sluit op 15 september de deuren.



De Borghoorns, Annen

Vorig jaar was het zwembad in Annen al zeer content met 35.000 bezoekers. Dit jaar kwamen daar nog eens 5.000 bij. Geen record, maar er zijn aanzienlijk meer abonnementen en dagkaarten verkocht dan normaal.



De Dolfijn, Hoogeveen

Bij de binnenbaden van De Dolfijn in Hoogeveen is het bezoekersaantal niet gedaald door de populariteit van de buitenbaden, zegt Ina Kerssies. "Van 23 juli tot 28 augustus zitten we op 8.500. Soms kwamen mensen expres hiernaartoe omdat ze op de heel warme dagen liever niet buiten waren." Cijfers van vorig jaar zijn er niet bekend.



Lemferdinge Paterswolde en Aqualaren in Zuidlaren

Bij Lemferdinge in Paterswolde profiteerden ze naast van het zomerweer ook van de sluiting van de Papiermolen in Groningen. Het bezoekersaantal is daar dit jaar gestegen van 35.000 naar 51.000.



In Zuidlaren hebben ze weinig verschil gemerkt als je het afzet tegen vorig jaar. Het aantal badgasten bleef ongeveer gelijk..