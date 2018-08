Deelnemers beklimmen Mont Ventoux op eerste dag Groot Verzet tegen Kanker

Zo'n 250 lopers en hardlopers bereikten vandaag de top van de Mont Ventoux. Het was de eerste tocht van de actie Groot Verzet tegen Kanker, van de stichting Mont Ventoux uit Meppel.

Rond 08.00 uur vertrokken de deelnemers met als doel geld in te zamelen voor kankerbestrijding. "Vrijwel iedereen kon het op eigen kracht halen. De paar deelnemers die het moeilijk kregen, hebben we een beetje geholpen", zegt Jan Werkhoven, voorzitter van Stichting Mont Ventoux.De aanwezigen waren ook tijdens deze twaalfde editie een steun in de rug voor de lopers. "Familieleden, en allemaal vrijwilligers, ze stonden over de hele route langs de kant. Het is een heel bijzondere prestatie van de deelnemers."Naast wandelen en fietsen kun je je ook als hardloper opgeven. "Ik wist niet wat ik zag. Er is zelfs een Fransman die in twee uur naar boven is getippeld." De hellingsgraad tijdens de tocht varieert van 5 tot 11 procent. "Het is belangrijk om daarom niet te ver vooruit te kijken. Dan red je het niet. Je moet echt metertje voor metertje aftikken. Dan zit je ook in je ademhalingsritme."Er zijn volgens Werkhoven geen vervelende incidenten voorgekomen tijdens de tocht naar de top. Het sponsorgeld dat momenteel is binnengehaald voor de strijd is 545.560 euro. Morgen zijn de fietsers aan de beurt.