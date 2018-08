Discussie zendmast Wateren voorlopig nog niet gesust

Door de plaatsing van een zendmast voor mobiele telefonie in Wateren lopen de gemoederen in Wateren steeds hoger op. Eén bewoner stapt zelfs naar de rechter. Andere inwoners zijn juist weer blij met de mast

Een zendmast van KPN moet in de wijde omgeving van Wateren voor beter bereik moet zorgen. Maar bewoners zijn bang voor de straling. "Er zijn echt mensen, dat beseffen een heleboel mensen niet, die echt last hebben van de straling. Door deze zendmast moeten ze straks verhuizen," vertellen Dorus Liefting en zijn buurvrouw.De mast komt tegenover de boerderij van Dorus Liefting. Hij vreest naast de gezondheid van de mensen in de buurt ook voor zijn bijen. Hij wijst naar het ijzerdraad in een bijenraam uit één van de bijenkasten op zijn erf. "Hier in het raad gaan de bijen eitjes leggen of ze gaan daar stuifmeel of nectar afzetten voor de honing. Als een UMTS-mast te dicht op de bijenkast komt te staan, dan werken deze draadjes als een antenne op de mast waardoor het draad krom trekt. Al onze bijen raken gedesoriënteerd en die komen te overlijden."Hij is al eens eerder verhuisd toen eenzelfde soort mast tegenover zijn woning kwam te staan. Zijn bijen stierven. Later vond hij een Zwitsers onderzoek dat zijn theorie over de gevoeligheid van bijen bevestigde.Toch is Liefting niet tegen de komst van een zendmast, maar vooral tegen de komst op deze plek. "Op de plek die de gemeente uitkoos heeft de mast geen volledige dekking. Als hij wordt opgeschoven richting Diever dan heeft naast Zorgvlied ook Wateren-Zuid, en zelfs een gedeelte van Diever, dekking. Dat komt de campings in de buurt ook nog eens beter uit."Campingeigenaren kijken met gemengde gevoelens naar de discussie. "Ik heb geen verstand van bijen en straling, maar ik denk dat als hij dichter aan de weg staat hij minder opvalt dan als hij vijftig meter in het veld zou staan," vertelt Klaas Bruursema van camping De Hertenweide.Al met al duurt de discussie met de gemeente al een aantal jaar. En dat kost ondernemers klandizie. "Voor ons is het hoe eerder hoe beter. Want dit heeft zeker consequenties voor ons bedrijf en voor alle recreatiebedrijven in de buurt. Als gasten van tevoren afweten van het slechte bereik dan zijn er heel veel mensen die niet meer komen.""Het gaat nu extra vertraagd worden want het ligt nu bij de rechtbank. Ik weet niet hoe snel de rechtbank een zaak opneemt, maar dat kan misschien nog wel een jaar, anderhalf jaar duren,"zegt Liefting.Het gemeentebestuur vergadert dinsdag over de kwestie, maar houdt tot dusver vast aan de door KPN gekozen locatie. Volgens de provider zijn er geen alternatieve locaties. De mast is een ontbrekend stuk in een puzzel en dat moet volgens KPN recht voor de boerderij van Liefting worden gelegd.