Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kijk nu FC Emmen Rood Wit TV met Caner Cavlan en Dick Lukkien Kijk nu aflevering 4 van FC Emmen Rood Wit TV

VOETBAL - In aflevering 4 van FC Emmen Rood Wit TV blikken we vanzelfsprekend vooruit op de thuiswedstrijd van morgen tegen De Graafschap, krijgt de 'man of the match' van Ajax - FC Emmen een presentje en gaan we met Doetinchemer Caner Cavlan naar de kapper.





Gersom Klok vertelt u wat u moet doen om twee vrijkaarten te winnen voor een thuisduel van FC Emmen.



Kijk hier: De nieuwe aflevering van FC Emmen Rood Wit TV In de vaste rubriek 'koffieDickkijken' laat trainer Dick Lukkien zijn licht schijnen over de opponent van morgen, gaat hij in de op de kritiek die over de Drentse club stortte na de nederlaag in Amsterdam. Ook vertelt hij of FC Emmen binnen 24 uur nog een vervanger wil halen voor Cas Peters die zijn loopbaan per direct vervolgt bij FC Volendam.Gersom Klok vertelt u wat u moet doen om twee vrijkaarten te winnen voor een thuisduel van FC Emmen.