Dick Lukkien: We hopen doelpunten terug te halen voor Cas Peters

VOETBAL - FC Emmen hoopt voor morgennacht een nieuwe speler te presenteren. Het vertrek van Cas Peters moet opgevangen worden. Dat laat trainer Dick Lukkien weten in het programma FC Emmen Rood Wit TV. De oefenmeester van de Drentse eredivisieclub heeft goede hoop dat er een aanvallende versterking komt.

de aflevering van FC Emmen Rood Wit TV, met daarin het interview met Dick Lukkien

Natuurlijk willen we iemand die ons goals kan leveren, want we zijn in Cas Peters natuurlijk doelpunten kwijtgeraakt. Toch vind ik dat kwaliteit leidend moet zijn. Dick Lukkien, trainer FC Emmen

Geblesseerde Jansen mist duel tegen De Graafschap

"Natuurlijk willen we iemand die ons goals kan leveren, want we zijn in Cas Peters natuurlijk doelpunten kwijtgeraakt. Toch vind ik dat kwaliteit leidend moet zijn, ook omdat we nu al spelers hebben die op meerdere posities inzetbaar zijn", aldus Lukkien. "Zoals ik al zei heb ik goede hoop, maar mocht het voor morgennacht niet lukken, dan verwacht ik dat we het in de loop van de volgende maand voor elkaar krijgen."Morgen, in het thuisduel tegen De Graafschap, zal de nieuweling er sowieso niet bij zijn. Datzelfde geldt voor Anco Jansen en Tim Siekman en met name die eerste is een groot gemis. "Absoluut zonde. Anco is een belangrijke speler voor ons, heeft unieke kwaliteiten en is een leider in het veld. Maar goed, op het moment dat hij niet kan spelen moeten we schakelen naar de overige spelers en dan vind ik dat we nog steeds een team op de been kunnen brengen dat kan winnen van De Graafschap. Maar gemakkelijk zal het zeker niet worden. Ze speelden bijvoorbeeld een gelijkwaardige wedstrijd tegen FC Groningen (0-1 verlies) en wonnen thuis niet voor niets van Feyenoord.""Maar met de steun van ons fanatieke thuispubliek hoop ik dat we een driepunter kunnen bijschrijven en dan kunnen we, met 6 punten uit 4 duels, spreken van een prima competitiestart", besluit Lukkien.FC Emmen - De Graafschap is morgenavond vanzelfsprekend live te volgen op Radio Drenthe. De wedstrijd begint om 20.00 uur. De uitzending van Radio Drenthe Sport om 19.30 uur.