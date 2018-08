Bloemencorso Eelde: hoe word je winnaar?

Na maanden ploeteren van de vrijwilligers rijden er komend weekend vijftien bloemenwagens door Eelde tijdens het 62ste bloemencorso. Gisteren vertelden we over hoe de wagens gemaakt worden. Hieronder kun je lezen hoe bepaald wordt wie er met de eerste prijs vandoor gaat.

Zeker een uur voordat de optocht begint is het al een drukte van belang in Eelde. De eerste campingstoeltjes staan er. De mooiste plekjes langs de dranghekken zijn bezet. Dampende koffie uit de koffiekan wordt gedeeld met de buren. Of natuurlijk blikjes bier die stiekem uit rugtassen worden gehaald. En dan, om half drie, begint het. Traditioneel gezien met reclamewagens, marching- en showbands, de bloemenkoninging en: de praalwagens.Ze rijden twee rondjes. Eén rondje om – gewoon – te kijken. Het tweede rondje was altijd het spannendste. Want dan zag de wijk, via een klein wit briefje op de voorkant van de wagen, op welke plek hun wagen is geëindigd. Of ze dus hebben gewonnen of niet.Dit jaar verandert dat voor het eerst. Na het eerste rondje hoeven de vrijwilligers niet meer op hun tenen te staan met een verrekijker om te zien welk nummer er op het witte briefje staat. Dit jaar wordt het groots omgeroepen en is er, zowaar, confetti.Als bekend is – tijdens die tweede ronde dus – op welke plek de wagen is geëindigd, dan staat dat in een soort geheimtaal op de wagen. Op dat kleine witte briefje (dat er dus nog wel steeds hangt) staat namelijk niet gewoon eerste tot en met laatste plek. Nee. Een overzicht:1e prijs: 1 en ereprijs2e prijs: 1a3e prijs 1b4e prijs 1c5e prijs: 1d6e prijs: 1e7e prijs: 2a8e prijs: 2b (etc. tot en met nr. 15)Waarom zo ingewikkeld? Het bloemencorso is nooit bedoeld om professionele wagens te bouwen. Of tenminste, het is mooi meegenomen. Maar het is bovenal een sociaal evenement. Niet voor niets zijn er 3.000 vrijwilligers actief. En omdat een wedstrijdelement leuk is, maar het toch ook vooral gezellig moet blijven, is dit systeem bedacht. Zodat iedereen eigenlijk wint. Net als touwtje trekken bij de kermis. Overigens kun je ook winnen in de categorie 'publieksprijs', 'beste ontwerp' en 'beste figuratie'.Een vijf- of zeskoppige jury keurt de kleurrijke praalwagens. Hier heeft het acht minuten per wagen de tijd voor. Gedurende deze minuten moeten de juryleden noteren wat ze vinden van het ontwerp, de vormgeving, kleurbombinatie, afwerking, toefwerk, en de figuratie. En niet onbelangrijk, wat zegt het onderbuikgevoel?"Als je daarop hoog scoort, dan zit de wagen eigenlijk al gelijk in de top vijf", zegt jurylid Haijko Meijer. "De praalwagen moet dynamisch zijn, uniek en het thema goed en begrijpelijk naar het publiek vertegenwoordigen."