Automobiliste raakt van weg en knalt tegen boom De inzittende is met verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht (foto: Persbureau Meter) De inzittende is met verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht (foto: Persbureau Meter)

Op de Norgerweg in Roden is vanavond een automobiliste van de weggeraakt en tegen een boom aan gereden.

De inzittende is dermate gewond geraakt dat ze is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet bekend wat de oorzaak van het ongeluk is.