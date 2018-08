Deel dit artikel:













Voormalig grenskantoor bij Zwartemeer en Duitsland weer in functie Aan de Eemslandweg komt weer een slagboom te staan (foto: Pixabay)

In Zwartemeer word je volgend weekend voor even terug in de tijd gegooid. Dan is het voormalig grenskantoor aan de Eemslandweg 133 weer in functie en ook de bekende slagboom bij de grens met Duitsland is weer terug van weggeweest.





Verhoor van arrestanten

Om de nabootsing te versterken, is er ook 'douanepersoneel' aanwezig, gehuld in kostuums en uniformen. Het kantoortje is particulier bezit, maar de eigenaren heeft toestemming gegeven om het tijdelijk een andere functie te laten geven. Het doet op deze dag dienst als douanekantoor, waar onder meer arrestanten verhoord worden.



