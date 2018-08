Personeel De Trans in actie: 'Meer personeel in plaats van bezuinigingen'

Personeel van gehandicaptenorganisatie De Trans eist meer mankracht. Een externe vacaturestop moet van tafel, net als allerlei andere bezuinigingen op personele kosten. Dat zijn de belangrijkste eisen na een actievergadering vanavond.

Voor medewerkers van de zorginstelling is de maat vol. "Steeds meer mensen vallen om. Het laatste half jaar zijn we al onderbezet. Soms sta ik in mijn eentje op een woongroep, terwijl er twee medewerkers ingepland zijn. Roosters kloppen niet, of je wordt op het laatste moment opgetrommeld, terwijl je met je gezin bezig bent, maar geen nee durft te zeggen. Het gaat immers wel om zorg voor mensen", aldus Lia Bisschop, die al 22 jaar bij De Trans in Rolde werkt.Vanavond was zij één van de vele medewerkers op een druk bezochte actievergadering in Schoonoord, die door vakbond FNV was belegd. Tientallen personeelsleden van de vestigingen van De Trans in Rolde en Emmen waren daarbij aanwezig, en vertelden verhalen over onderbezetting, niet kloppende roosters, flex-medewerkers die constant van groep wisselen, te veel ziekmeldingen en een steeds grotere werkdruk.De afgelopen weken werden al veel schrijnende verhalen verzameld door de vakbond en een actiecomité, nadat de directie bezuinigingsmaatregelen had aangekondigd om te hoge personele kosten te drukken en verdere financiële problemen te voorkomen.Volgens medewerkers kan er niet bezuinigd worden, omdat er nu al sprake is van onderbezetting. "Er zitten gaten in roosters, die trekken we als personeelsleden dan zelf wel weer dicht, maar steeds meer medewerkers trekken dat niet langer, het houdt een keer op", aldus Lia Bisschop.Ook flexwerkers bij De Trans werken de laatste tijd onder hoogspanning, door allerlei diensten die op het allerlaatste moment nog wisselen, waardoor ze op te veel verschillende woongroepen staan. "De zorg komt niet direct in de knel, maar je merkt toch spanning en onrust onder de cliënten, maar ook onder vast personeel, die mensen continu opnieuw moeten inwerken."Onder cliënten veroorzaakt dat volgens flex-medewerker Marie Helle vaak extra spanning en onrust, telkens weer nieuwe gezichten. "Ik heb een week gehad, waarbij ik voor vier verschillende bewonersgroepen stond. Die kijken dan naar me met een spanning in hun gezicht van, 'weet zij eigenlijk wel wat zij moet doen met ons, komt dit wel goed?' Bij mij zorgt dat ook weer voor extra spanning. Je hebt wel te maken met zwaar autistische cliënten, die moeite hebben met veranderingen. Wat er nu gebeurt is voor beide kanten niet goed", aldus Helle, die veertien jaar bij De Trans werkt, waarvan de laatste jaren als flexwerker.Volgens Gea Ossel, al achttien jaar werkzaam in Emmen voor De Trans, heeft maar één eis: "Meer personeel, en wel zo snel mogelijk, want we zijn gewoon onderbezet. En we hebben er als medewerkers allerlei administratieve neventaken bij gekregen, waardoor er ook steeds minder handen zijn voor zorg. En iets extra's met de cliënt doen, zoals even fietsen, dat is er al helemaal niet meer bij. Vrijwilligers moeten dat doen, of familieleden, als wij het maar organiseren."Volgens het personeel dat in actie komt moet bij De Trans de menselijke maat terug, en de bezuinigingen met de aangekondigde externe vacaturestop van tafel. "Tijdelijke contracten moeten vaste contracten worden zodat vertrouwde gezichten voor de cliënten kunnen blijven. Roosters moeten weer kloppen, niet alleen op papier maar ook in praktijk. En geen constante wisselingen voor flexwerkers", aldus FNV-bestuurder Camara van der Spoel.Als vakbondsbestuurder legt ze de eisen uit de actievergadering het liefst zo snel mogelijk op tafel bij de directie van De Trans. "Wat mij betreft komende week al, want ik heb nu zoveel schrijnende verhalen gehoord, dit moet niet langer zo doorgaan."