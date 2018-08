Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Volleybalmannen Sudosa-Desto naar Topdivisie? Volleybalmannen Sudosa-Desto naar Topdivisie? (foto: RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - Het eerste herenteam van volleybalvereniging Sudosa-Desto uit Assen is door de NeVoBo gevraagd of het wil promoveren naar de Topdivisie. Het is na de eredivisie het tweede niveau van Nederland.

Geschreven door Karin Mulder

Vandaag werd bekend dat Cito uit Zeist zich terugtrekt uit die klasse omdat het geen volwaardig team meer op de been kan brengen.



Sudosa-Desto eindigde vorig jaar als derde in de eerste divisie A. De nummer drie van de eerste divisie B, Voerendaal, heeft hetzelfde verzoek van de volleybalbond ontvangen. Mochten beide ploegen belangstelling hebben voor promotie naar de Topdivisie, dan zal er geloot worden.