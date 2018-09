Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Janneke Ensing wordt ploeggenote van Tom Dumoulin Janneke Ensing wordt ploeggenote van Tom Dumoulin (foto: RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Janneke Ensing uit Gieten rijdt volgend seizoen voor Team Sunweb. De 31-jarige renster neemt na twee seizoenen afscheid van het Italiaanse Alé Cipollini.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik werd al voor de tweede keer door Team Sunweb benaderd. Als ik kijk naar m'n carrière en m'n leeftijd is dit het moment om nog een keer een stap te maken. Ik wilde graag terug naar een ploeg met een Nederlandse basis en ik ben blij dat mij deze kans nu geboden wordt", licht Ensing haar keuze toe.



Bij Team Sunweb wordt ze ondermeer ploeggenote van landgenotes Lucinda Brand en Floortje Mackaij.



Meer structuur

Ensing heeft vooral behoefte aan meer structuur binnen de ploeg. Iets wat ze bij het schaatsen wél gewend was. "Zo gingen we bij het schaatsen samen op trainingskamp en werd er ook tijdens het seizoen nog veel samen getraind. Dat is in het wielrennen vaak niet zo. Maar bij Sunweb hebben ze bijvoorbeeld een trainingslocatie in Limburg waar je samen kunt wonen en trainen."



Ook hoopt de 31-jarige inwoonster van Gieten te kunnen profiteren van de mannentak van de ploeg met onder meer Tom Dumoulin en Wilco Kelderman. "Alle randvoorwaarden zijn daardoor normaal gesproken goed geregeld", verklaart Ensing.



Successen

In de kleuren van Alé Cipollini boekte ze mooie successen. Zo won ze de GP Le Samyn des dames, een etappe in de Boels Ladies Tour en het criterium van Surhuisterveen. Daarnaast maakte ze vorig jaar haar debuut op het wereldkampioenschap in het Noorse Bergen.