Noren nu officieel vertrokken uit Norgerhaven in Veenhuizen

De gevangenis Norgerhaven in Veenhuizen is vanaf vanmiddag officieel weer in Nederlandse handen. Vandaag vond de sleuteloverdracht plaats.

De Noorse staatssecretaris van Justitie, Thos Kleppen Saettem, overhandigde de sleutel aan de Nederlandse divisiedirecteur Gevangeniswezen en Vreemdelingen, Monique Schippers. De gevangenis stond al leeg. De laatste Noorse gevangenen verlieten Norgerhaven veertien dagen geleden.Vanwege een cellentekort in eigen land was Noorwegen op zoek naar een passende oplossing. “Een gevangenis in het buitenland? Dat is onmogelijk, zo werd gezegd", zegt Jan Erik Sandlie, ​waarnemend directeur-generaal van het Noorse gevangeniswezen.In Noorwegen was veel kritiek op het plan en werd elke (mis)stap van de gevangenis nauwlettend in de gaten gehouden. Sandlie: "Terugkijkend kunnen we stellen dat er sprake was van een excellent project.”In totaal zijn er de afgelopen drie jaar 944 gedetineerden vanuit Noorwegen naar Nederland gevlogen om gehuisvest te worden in één van de 242 cellen in Norgerhaven. Voor de verhuizing van de gevangenen waren precies honderd speciale vluchten nodig; 84 maal landde en vertrok er een vliegtuig op Eelde met gedetineerden op weg naar Oslo of Veenhuizen, zestien keer ging de vlucht via Schiphol.Ondanks het feit dat ze ver van huis in de cel zaten, kregen de gedetineerden in Norgerhaven de afgelopen drie jaar toch 795 maal een persoonlijk bezoek van familieleden of relaties. Ook werd door de gevangenen volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te kunnen skypen. Er werden 18.730 skypegesprekken gevoerd. Door de Noren is nauwgezet vastgelegd wat zich allemaal heeft afgespeeld in en rond Norgerhaven.Bijvoorbeeld dat de gedetineerden die vanuit Noorwegen zijn overgeplaatst afkomstig waren uit alle windstreken. Liefst tachtig verschillende nationaliteiten telde de gevangenis, zo’n twintig procent van de populatie had de Noorse nationaliteit.Op dit moment staan alle cellen in Norgerhaven leeg, maar daar komt snel verandering in. Volgende week arriveren de eerste Nederlandse gedetineerden en zal de gevangenis weer langzaam volstromen. In Norgerhaven komt onder andere een speciale afdeling voor veelplegers.