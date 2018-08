Militairen trekken volgende week door Drenthe

Volgende week zal heel Noord-Nederland en de kop van Overijssel het decor zijn van een militaire oefening.

Een eenheid van 50 militairen en 23 militaire voertuigen zal verbindingsposten inrichten, voertuigen verplaatsen en wisselen van locaties.De soldaten lopen rond met echte wapens, maar daar zit geen (oefen)munitie in. Het is de bedoeling dat de eenheid in principe alleen gebruik maakt van openbaar terrein. Als de militairen niet-openbare locaties willen betreden, zullen ze vooraf toestemming vragen aan de rechtmatige eigenaar of beheerder.