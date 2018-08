Deel dit artikel:













Fietsenmaker M/V

Ben jij technisch onderlegd en heb je verstand van fietsen? Wij zijn ivm pensionering van een van de medewerkers op zoek naar die klantvriendelijke fietsenmaker die onderdeel wil uitmaken van een klein en hecht team.

Werkzaamheden:

- Reparaties en onderhoud aan fietsen uitvoeren

- Werkzaamheden uitvoeren in de werkplaats en het magazijn.

- Fietsen inboeken/registeren

- Verkoop van fietsen.

- Kleine huishoudelijke taken

- Fietsen ophalen met auto + aanhanger.



Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast dienstverband voor 24 - 36 uur per week.

Toelichting dienstverband: Flexibele werktijden (zaterdagochtend is een eis) Werkuren in overleg (max 36 uur) Tijdelijk contract, met kans op vast. Een inspirerende en gezellige werkplek



De werklocatie is EMMEN.

Eisen: Technisch onderlegd en/of ervaring als fietsenmaker. Representatief. Communicatief vaardig, klantgerichte instelling, Goede beheersing van de Nederlandse taal. Vriendelijk en beleefd. Zelfstandig en nauwkeurig kunnen werken. Teamplayer. Verklaring van goed gedrag (VOG) kunnen overleggen. In bezit van rijbewijs B met bvk ook E (of bereid zijn deze te behalen). Woonachtig in Zuid-Oost Drenthe



Geïnteresseerd? Stuur een mail met motivatie en cv naar WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl



Vacaturenummer: 3703818